Барко — лучший игрок «Спартака» в сентябре

Аргентинский полузащитник Эсекьель Барко стал лучшим игроком московского «Спартака» по итогам сентября. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «красно-белых».

25-летний Барко набрал 65% в голосовании, опередив форварда команды Манфреда Угальде (22%) и вратаря Александра Максименко (13%).

— Поздравляем Эсекьеля и желаем, чтобы эта награда стала для него лишь одной из многих в красно-белой футболке, — написала пресс-служба «Спартака».

В сентябре Барко принял участие в трех матчах чемпионата России, в которых отметился двумя забитыми голами.

После 11 туров «Спартак» занимает шестое место в РПЛ, набрав 19 очков.