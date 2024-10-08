«Нельзя так унижаться великой стране»: Пономарёв дал совет РФС

В пятницу сборная России может сыграть против Пакистана. При этом на товарищеский матч может приехать не национальная сборная этой страны, а неофициальная команда. Речь, судя по всему, идёт о сборной игроков пакистанских клубов.

Комментарий по поводу сложившейся ситуации дал известный в прошлом футболист Владимир Пономарёв.

«Это позор! Мы великая страна – нельзя так унижаться на весь мир! Мы уговариваем пакистанцев к нам приехать на товарищеский матч! А они ещё и какую-то неофициальную команду хотят нам привезти! Мне даже в это не верится, если честно. Ребята, одумайтесь и не позорьтесь!» - цитирует Пономарёва «РБ Спорт».

По словам Пономарёва, сборной России лучше разделиться на две команды и провести между собой товарищеский матч. Экс-игрок ЦСКА предложил провести ещё один вариант в виде товарищеского матча сборной России и сборной легионеров Российской премьер-лиги.