Замбия готова сыграть со сборной России в ноябре

Сборная Замбии готова провести товарищеский матч против России в следующем месяце. Об этом рассказал Рубен Каманга, который в Ассоциации футбола Замбии работает на должности генерального секретаря.

По словам Каманга, сборная Замбии не смогла договориться о матче с Россией в сентябре и октябре – стороны не согласовали место и время. При этом организовать игру можно на ноябрь.

«Хотели бы пообщаться насчёт товарищеской игры с российской стороной в ноябре. Если РФС захочет, сборная Замбии сможет приехать в Москву», - цитирует Каманга Sport24.

Отметим, что в условиях санкций сборная России может проводить только товарищеские матчи.