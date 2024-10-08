Агент ответил, когда Чавес вернётся на поле

Клаудио Курти, агент полузащитника «Динамо» Луиса Чавеса, ответил на вопрос о состоянии футболиста.

Напомним, мексиканский хавбек не играл из-за травмы с начала сентября.

Агент заявил, что Чавес находится на финальном этапе восстановления.

— Возможно, он будет [в заявке] на следующий матч, — приводит слова Курти Sport24.

В нынешнем сезоне 28-летний Чавес принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых стал автором одной результативной передачи.

После 11 туров «Динамо» занимает пятое место в Российской премьер-лиге, набрав 20 очков.

В ближайшем туре подопечные Марцела Лички встретятся на выезде с казанским «Рубином» (20 октября).