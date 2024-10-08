Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о результатах исследования ВЦИОМ, согласно которому интерес к российскому футболу за последние годы упал.

- Как отнеслись к результатам опроса ВЦИОМ, согласно которому интерес к российскому футболу упал?

- Я думаю, это объективная ситуация, потому что нас отодвинули от европейского футбола, заблокировали. И это сказалось падением интереса к нашему футболу. Кроме того, у нас ввели паспорт болельщика. Тем самым оттолкнули фанатов, которые наотрез отказались его оформлять. Это тоже сказалось. Ну и уровень футбола влияет. Он упал, потому что теперь к нам не едут топовые легионеры, как раньше Малком, Халк.

- Ростовский игрок Байрамян после матча со «Спартаком» как раз и заявил о деградации российского футбола в его игровой составляющей. Получается, вы согласны с таким мнением?

- Не совсем. Потому что вижу и положительные моменты. Посмотрите, с каким интересом все следят за «Локомотивом», где играет большинство российских молодых парней. Да и в других командах есть перспективные игроки. Поэтому не надо паниковать, что уровень нашего футбола падает. Мы сейчас не можем определить, падает он или нет, потому что нет возможности сравнивать с клубами из Европы. С другой стороны, если и есть шаг назад, то он поможет сделать потом три шага вперед, потому что подрастает новое поколение футболистов, которые будут иметь шанс играть в основе своих клубов. Поэтому я не стал бы говорить, что футбол у нас деградирует. Да, нас заблокировали, но с этим надо жить. Нужно надеяться на то, что когда нас пустят обратно в мировой футбол, а это все равно случится, то мы не упадем в грязь лицом.

- Перед стартом этого сезона в РПЛ ввели систему финансового стимулирования посещаемости. Но она не дает особых результатов. Почему?

- Клубы работают, и это видно: проводятся всевозможные конкурсы, красивые предматчевые шоу. Основное тут в отсутствии официальных международных матчей. Это не дает возможности заполнять стадионы лучше. Сейчас надо постараться убедить фанатов в том, что нет ничего страшного в паспорте болельщика. Если убедить не получится, надо добиваться от властей отмены этого закона. Потому что есть много объективных вопросов по этому паспорту болельщика. На хоккей тоже ходят тысячи зрителей, и никаких дополнительных документов не требуется. И потом, этот паспорт не имеет никакого отношения к безопасности. У нас все стадионы оснащены системой видеонаблюдения и любого человека без труда можно найти.

- Президент РПЛ Александр Алаев говорил о введении минимального порога посещаемости, после которого будет штраф за его не соблюдение. Что об этом думаете?

- Это перебор. Алаев немного погорячился. Есть разные причины спада посещаемости: результаты команды, уход лидеров. Это может быть временным явлением. Наказывать за это клуб нет смысла. И потом, надо улучшать условия для болельщиков, например, вернуть пиво на стадионы. Это тоже привлекающий фактор. Весь мир этим пользуется. Не представляю, какой вред может быть от пива в пластиковых стаканчиках. Это повысило бы интерес к походу на футбол. А у нас один раз что-то ввели и считают это догмой.

- Что делать с такими клубами, как «Химки», матч которых недавно посетило 300 человек?

- У «Химок» нет своего болельщика. Потому что многие наши клубы начинают строить свою деятельность с крыши, а не с фундамента. Надо начинать со школы, с юношей, чтобы постепенно привлекать болельщиков. Как это сделал «Краснодар», которые за последние годы оброс поклонниками. Когда команду создали, вообще никто не ходил. Там была «Кубань». А он шел постепенно, и сейчас у «быков» большая аудитория. Если бы «Химки» шли таким же путем, то болельщиков тоже было бы много. А они, помимо прочего, без конца шарахаются из лиги в лигу. Своей школы как таковой нет. Все это приводит к тому, что болельщики на них не идут.

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Елена Григорьевская