Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о падении интереса к российскому футболу за последние годы.

- Как вы отнеслись к результатам опроса ВЦИОМ, согласно которому интерес к российскому футболу упал?

- Думаю, так и есть. Отток зрителей идет из-за противоборства фанатов и Fan ID. Я сам сталкивался с тем, что не мог попасть на матч потому что для покупки билета нужна карта болельщика, Госуслуги. Раньше можно было просто попасть на трибуну. Паспорт болельщика перекочевал с чемпионата мира, и это спорное решение. Но вторая сторона вопроса – это безопасность. Поэтому, думаю, не один год будет проходить противоборство фанатов с паспортом болельщика, и стадионы будут пустовать. Фанаты будут приходить только на матчи Кубка России. Ситуация может выправляться, когда подрастет новое поколение болельщиков, которые будут не так остро реагировать на Fan ID, да и нынешние войдут в другую возрастную группу и по-другому будут реагировать на ситуацию. И примирение в этом вопросе наступит само собой. Но это только одна причина.

- Какие есть еще?

- Отголосок того, что нет еврокубков. Понять болельщиков можно, как и их саркастические улыбки по поводу соперников сборной России по товарищеским матчам. Но я считаю, играть надо со всеми. Конечно, рейтинг это не поднимет, но тем не менее. А в целом, если у нас чемпионат будет, как концовка прошлого сезона, это обеспечит интерес зрителей. А третья причина – не полное переключение на спорт в целом из-за ситуации в мире.

- На один из последних домашних матчей «Химок» пришло всего 300 человек. Вам не кажется, что это катастрофические показатели? Президент РПЛ Александр Алаев говорил о введении минимального порога посещаемости, после которого будет штрафы за его несоблюдение. Что об этом думаете?

- Штрафы – это неразумно.

- Почему? Пусть клубы лучше работают по привлечению болельщиков.

- А как работать? Ну, не идет народ на трибуны. Людям не интересно. Я работаю в «Химках», и мы пробовали привлекать зрителей концертными программами. На «Локомотиве» эта система хорошо отработана. Но там место позволяет, и мимо этого концерта не пройдешь. А в Химках дорогу преграждают, и всё. И потом, чтобы привлечь зрителей – нужно качество. Так просто никого на трибуны не затащишь. Если за это будут штрафовать – это несправедливо. Тем более, рядом в этом районе есть «Динамо», ЦСКА, «Спартак». Можно привлечь людей только качественной игрой. Это долгосрочный вопрос. Воспитать плеяду футболистов не так просто.

- У вас нет ощущения, что в РПЛ слишком много легионеров? Может на своих футболистов ходило бы больше народу?

- Возьмите «Локомотив». Там сейчас российские ребята играют. Кого там только из легионеров не было, но оказалось, что свои не хуже. Хотя сейчас появился мексиканский защитник Сесар Монтес. Он мне очень нравится. Это одно из украшений нашего чемпионата, как Кордоба, Барко, Вендел. Есть легионеры, которые украшают наш чемпионат. С другой стороны, разве нынешний «Локомотив» - не украшение РПЛ? Или «Краснодар»? Понятно, что там не так много россиян, но они есть. У нас есть, кем полюбоваться на футбольном поле.

Реклама

Елена Григорьевская