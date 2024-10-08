Сенников назвал лучшего тренера РПЛ после 11 туров

Экс-защитник, а ныне футбольный эксперт Дмитрий Сенников поделился мнением о наставнике московского «Локомотива» Михаиле Галактионове.

«Галактионова можно назвать лучшим тренером РПЛ после 11 туров. Кроме доверия Галактионов дает результат, что важно», - приводятся слова Сенникова на страницах Metaratings.ru.

По итогам 11 туров Российской премьер-лиги «железнодорожники» набрали 27 очков и располагаются на второй позиции в турнирной таблице. «Локо» уступает лидирующему «Краснодару» по дополнительным показателям. В следующем матче чемпионата страны подопечные Галактионова на выезде сыграют против «Химок».