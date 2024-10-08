Дмитриев — о Сергееве: «Не может не только он, а в целом команда»

Вингер «Крыльев Советов» Игорь Дмитриев ответил на вопрос, почему форвард Иван Сергеев никак не может отличиться после своего возвращения в клуб.

«Пока просто не везет. Не может не только он, а в целом команда», — цитирует Дмитриева «Чемпионат».

Напомним, Сергеев вернулся в «Крылья Советов» из «Зенита» в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне 29-летний нападающий появился на поле в пяти матчах в футболке самарского клуба, в которых не отметился результативными действиями.

20 октября «Крылья Советов» встретятся на выезде с «Оренбургом». Начало поединка запланировано на 16:30 по мск.