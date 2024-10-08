Игнатович: «Погба в последнюю очередь будет рассматривать приезд в РПЛ»

Экс-футболист «Зенита» Павел Игнатович поделился мнением о возможном переезде полузащитника «Ювентуса» Поля Погба в РПЛ.

— Думаю, Погба будет в последнюю очередь рассматривать приезд в РПЛ. Скорее всего, он будет рассматривать арабские страны, куда едут мировые звезды, — приводит слова Игнатовича Legalbet.

По мнению эксперта, никто в России не сможет предложить Погба такой контракт, который ему дадут на Ближнем Востоке.

Ранее стало известно, что Погба сократили дисквалификацию за употребление допинга. Французский футболист сможет тренироваться с «Ювентусом» уже в январе, однако туринский клуб не прочь расстаться с 31-летним хавбеком.