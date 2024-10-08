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Ганчаренко хочет, чтобы в контракте с «Пари НН» была прописана неустойка за увольнение

08 Октября 2024 • 17:42 Комментировать

«Пари НН» продолжает вести переговоры с Виктором Ганчаренко. Нижегородцы надеются, что белорусский специалист в ближайшее время примет предложение и начнёт работать с командой.

Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», предметом разногласий в переговорах между сторонами является пункт о неустойке при увольнении. «Пари НН» предлагает Ганчаренко контракт без такого пункта, что пока не устраивает специалиста.

Как известно, Виктор Ганчаренко находится без клубной прописки с конца весны после увольнения из «Урала». Белорус известен в России главным образом по работе в ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
Виктор Ганчаренко Пари НН
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