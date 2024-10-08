Стало известно, какая команда сыграет со сборной России в пятницу

Али Акрам, который является директором Пакистанской федерации футбола, высказался о возможном матче против России. Акрам подтвердил, что сборная Пакистана в Россию не отправится. При этом функционер поведал, какая команда будет играть против коллектива Валерия Карпина.

«Главная сборная нашей страны не поедет в Россию. Скорее всего, это будет команда, состоящая из игроков пакистанских клубов. В ближайшее время будет официальная информация», - цитирует Акрама Sport24.

Ранее сообщалось, что товарищеский матч сборной России может состояться в пятницу, 11 октября. Остаётся дождаться официальной информации на этот счёт.

Добавим, что российская сборная не проводила официальных игр уже почти три года.