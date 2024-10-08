Шалимов оценил двух нападающих «Спартака»

Российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением об уровне нападающих московского «Спартака» Шамара Николсона и Виллиана Жозе.
«Ямаец не дубовый. То же самое могу сказать и про Виллиана. Когда он с мячом, видно, что разбирается хорошо, решения правильные, техника есть», - передает слова специалиста «РБ Спорт».
В настоящий момент пост главного тренера «красно-белых» занимает сербский специалист Деян Станкович. По итогам 11 туров чемпионата России московская команда набрала 19 баллов и располагается на шестой строчке в турнирной таблице. В последнем матче «Спартак» крупно победил «Ростов» со счетом 3:0.
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