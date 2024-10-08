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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

От Федерации футбола Пакистана в Россию никто не приедет

08 Октября 2024 • 17:33 Комментировать

Мухаммад Яшал, медиаменеджер сборной Пакистана, дал новый комментарий по поводу возможного матча против России. Ранее он заявил, что против россиян может сыграть неофициальная сборная Пакистана.

«Неофициальная команда? От Федерации футбола Пакистана ни одна команда не отправляется в Россию. Сборная страны не собиралась, сейчас не тренируется», - цитирует Ямала «Спорт-Экспресс».

Ранее появлялась информация о том, что товарищеский матч сборной России может пройти в пятницу.

Добавим, что сборная России в условиях санкций УЕФА и ФИФА уже два с половиной года может проводить только товарищеские матчи.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России сборная Пакистана Мухаммад Яшал ещё теги
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