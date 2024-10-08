«Зенит» может сыграть против команды Моуринью

Петербургский «Зенит» подыскивает соперника на товарищеский матч во время перерыва на игры национальных сборных.

Согласно сведениям журналистов «Спорт-Экспресса», «сине-бело-голубые» могут провести товарищескую встречу со стамбульским «Фенербахче». Стоит отметить, что пост главного тренера турецкого гранда занимает звездный португалец Жозе Моуринью.

После 11 туров чемпионата России петербургская команда набрала 26 очков и занимает третье место в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака отстают от лидирующего «Краснодара» на один балл. Следующий матч в РПЛ «Зенит» сыграет с «Акроном» 18 октября.