Сборная России объявила об открытой тренировке

В четверг, 10 октября, сборная России проведёт открытую тренировку для болельщиков. Как сообщает пресс-служба команды, открытая тренировка состоится на стадионе «Динамо». Программа начнётся в 17:30 по московскому времени, а сама тренировка – в 18:00.

Чтобы посетить стадион, нужно скачать бесплатное приглашение по ссылке.

Октябрьский сбор российской национальной команды стартовал в понедельник. В пятницу команда Валерия Карпина может провести матч против Пакистана, но речь идёт о неофициальной сборной этой страны.

Добавим, что в условиях санкций сборная России может проводить только товарищеские матчи.