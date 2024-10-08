Вахания: Место в тройке будет хорошим результатом для «Ростова»

Защитник «Ростова» Илья Вахания поделился мнением о том, какое место по итогам сезона устроит команду.

«Какое место по итогам этого сезона можно будет считать для «Ростова» хорошим результатом? Место в первой тройке», — заявил Вахания Legalbet.

В нынешнем сезоне чемпионата России «Ростов» провел 11 матчей, в которых набрал 12 зачетных баллов. Такое количество очков позволяет «желто-синим» занимать лишь девятую строчку в турнирной таблице.

Ближайшим соперником «Ростова» в РПЛ станет «Пари НН». Игра между командами состоится 19 октября. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по столичному времени.