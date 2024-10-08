Радимов: «Не верю в Николсона, это совпадение»

Экс-футболист петербургского «Зенита» и национальной команды России Владислав Радимов высказался о последних выступлениях нападающего Шамара Николсона за московский «Спартак».
«Это вообще совпадение какое-то произошло, что он заиграл. Мы такие видели уже всплески, как у Шамара, поэтому я как-то не особо верю в него, могу ошибаться», - передает слова Радимова «РБ Спорт».
В текущем сезоне Российской премьер-лиги 27-летний ямайский центрфорвард провел четыре поединка, отметившись двумя забитыми мячами. После 11 туров «народная команда» набрала 19 баллов. Подопечные Деяна Станковича занимают шестое место в таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь очков.
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