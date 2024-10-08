В CAS высказались о деле Влашича – ЦСКА должны деньги

ЦСКА должен получить деньги от «Вест Хэма» за трансфер полузащитника Николы Влашича. Разбирательство дошло до Спортивного арбитражного суда (CAS) и длится уже некоторое время. В пресс-службе CAS дали комментарий по поводу состояния этого дела. Там отметили, что слушание по делу прошло 26 сентября, но решения пока нет.

«Решение ещё не вынесено. На данный момент предоставить какую-либо дополнительную информацию не представлялось возможным», - ответ пресс-службы приводит «Спорт-Экспресс».

Никола Влашич провёл за ЦСКА 108 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 33 гола и 21 голевой пас на партнёра.