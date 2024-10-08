Пакистан, но не сборная: Россия может сыграть с необычным соперником

Во вторник появилась информация о том, что товарищеский матч сборных России и Пакистана всё-таки может состояться в октябре. В Пакистане поспешили опровергнуть сообщения, но, игра может пройти. Дело в том, что в Россию может приехать неофициальная пакистанская сборная. О таком необычном варианте сообщил Мухаммад Яшал – медиаменеджер сборной Пакистана.

«Мы проинформировали РФС, что мы не сможем приехать, так как большинство футболистов сборной в данный момент не в Пакистане. Поэтому мы не можем приехать в Россию. Возможно, в Москву приедет неофициальная сборная Пакистана», - цитирует Яшала «Спорт-Экспресс».

Сборная России уже почти три года не проводила официальных матчей. Это связано с санкциями, которые в отношении Российского футбольного союза ввели УЕФА и ФИФА.