Вера отреагировал на информацию о конфликте с Деограсией

Атакующий хавбек «Химок» Лукас Вера ответил на вопрос о своих отношениях с бывшим наставником «Оренбурга» Давидом Деограсией.

«У нас не было никакого конфликта, не знаю, откуда появилась такая информация. Да, я не соглашался с ним в некоторых моментах, но конфликта точно не было», — приводит слова Веры портал «РБ Спорт».

Напомним, Вера выступал за «Оренбург» с 2022 года, а минувшим летом перебрался в «Химки». Стоит сказать, что несколько дней назад Деограсия был уволен из оренбургской команды, а его место занял экс-тренер «Спартака» Владимир Слишкович.

После 11 туров «Химки» занимают 13-е место в РПЛ, набрав восемь очков. «Оренбург» идет на 15-й позиции, имея в копилке семь баллов.