В «Спартаке» рассказали о состоянии Максименко и Литвинова

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов поделился комментарием о состоянии защитника команды Руслана Литвинова и вратаря Александра Максименко.
Ранее стало известно, что оба футболиста покинули сбор национальной команды.
— У Максименко и Литвинова накопились определенные проблемы по медицинской части, которые необходимо решить, — приводит слова Зеленова «Спорт-Экспресс».
В текущем сезоне Максименко провел 11 матчей в рамках Российской премьер-лиги, пропустил девять голов и шесть раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.
На счету Литвинова 13 выходов на поле во всех турнирах и четыре желтые карточки.
После 11 туров «Спартак» занимает шестое место в чемпионате России, сумев набрать 19 очков.
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