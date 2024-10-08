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В «Спартаке» рассказали о состоянии Максименко и Литвинова

08 Октября 2024 • 16:27 Комментировать
Спартак Москва
...
Краснодар
19.10 16:30

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов поделился комментарием о состоянии защитника команды Руслана Литвинова и вратаря Александра Максименко.

Ранее стало известно, что оба футболиста покинули сбор национальной команды.

— У Максименко и Литвинова накопились определенные проблемы по медицинской части, которые необходимо решить, — приводит слова Зеленова «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Максименко провел 11 матчей в рамках Российской премьер-лиги, пропустил девять голов и шесть раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

На счету Литвинова 13 выходов на поле во всех турнирах и четыре желтые карточки.

После 11 туров «Спартак» занимает шестое место в чемпионате России, сумев набрать 19 очков.

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