Чернов: «Станкович ставит «Спартаку» игру, которую никто не ставил»

Защитник «Спартака» Никита Чернов поделился комментарием о новом главном тренере команды Деяне Станковиче.

Сербский специалист возглавил «красно-белых» в летнее межсезонье.

«Какой он тренер? Очень хороший. Он ставит нам игру, которую никто не ставил, в первую очередь речь [идет] о высоком прессинге», — цитирует Чернова РБК.

После 11 сыгранных туров «Спартак» находится на шестой позиции в чемпионате России. В копилке столичной команды 19 набранных очков.

В 12-м туре подопечные Станковича примут на своем поле «Краснодар». Встреча между командами должна будет пройти 19 октября, начало — в 16:30 по мск.