Между Ганчаренко и «Пари НН» возникли разногласия

Между Виктором Ганчаренко и «Пари НН» возникли некоторые разногласия. Стороны зашли в тупик по нескольким пунктам обсуждаемого трудового соглашения. Итоговое решение будет принято во вторник вечером. При этом Ганчаренко ещё не прилетел в Нижний Новгород – бывший тренер московского ЦСКА до их пор находится в Минске. Обо всём этом на своих страницах рассказывает Legalbet.

Напомним, что на прошлой неделе «Пари НН» отправил в отставку Сашу Илича по причине неудовлетворительных результатов. На текущий момент команда располагается на двенадцатой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги.