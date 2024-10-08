Лунёв: Тюкавин — зависимый форвард

Голкипер «Динамо» Андрей Лунёв ответил на вопрос, считает ли он Константина Тюкавина лучшим форвардом России за последние пару лет.

Лунёв заявил, что Тюкавин хорошо выполняет свою работу, но он зависимый нападающий.

— Когда ему доставляют [мячи], он делает свою работу качественно, когда не доставляют, он этого не может сделать, — цитирует Лунёва Metaratings.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Тюкавин появился на поле в 11 матчах, в которых смог четыре раза поразить ворота соперников и сделал два голевых паса.

Отметим, что Тюкавин является самым дорогим игроком «Динамо». Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 16 млн евро.