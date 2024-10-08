Осинькина увольняют: как малоизвестный тренер сделал «Крылья Советов» одной из самых играющих команд РПЛ

Многие источники отправляют в отставку главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает путь 59-летнего специалиста в самарском клубе.

Старт Осинькина в «Крыльях Советов»

В сезоне-2019/20 «Чертаново» Осинькина выдало лучший результат в своей истории, завоевав бронзовые медали в ФНЛ. После этого тренер отправился в Самару, где должен был вернуть «Крылья Советов» в элитный дивизион. В первом же сезоне самарский клуб установил фантастический рекорд, набрав 101 очко за 42 матча. Команда Осинькина забила 100 голов, пропустив при этом 26 раз.

Результаты в РПЛ

Сразу же после выхода в Российскую премьер-лигу «Крылья Советов» проиграли три раза подряд, однако после смогли нащупать свою игру. В сентябре самарцы отправились на выездной кубковый матч против «Красного Знамени», в ворота которого отправили десять мячей. Хет-триком тогда отметился Дмитрий Цыпченко, а Сергей Пиняев и Иван Сергеев оформили по дублю. По итогам сезона «Крылья Советов» финишировали на восьмой строчке – крутой результат после возвращения в элиту.

После этого «Крылья» выступали с переменным успехом. У самарцев были взлёты и падения, но на протяжении всего этого времени клуб регулярно показывал красивую игру и поставлял талантливых футболистов отечественным грандам. За период работы Осинькина в топ-клубы РПЛ перешли Никита Чернов, Данил Пруцев, Иван Сергеев, Антон Зиньковский, Максим Глушенков, Сергей Пиняев, Владислав Сарвели, Александр Коваленко, Никита Салтыков и Юрий Горшков. Практически все эти футболисты продолжили расти в новых клубах, а некоторые и вовсе находятся на лидирующих позициях.

Осинькин – это гений, который куёт таланты для российского футбола. Тяжело с ходу назвать ещё одного такого специалиста, который подарил нашему футболу столько классных игроков.

Новый сезон

В текущей кампании «Крылья Советов» очень плохо стартовали, команда забивала мало голов на старте сезона. Однако это легко объяснить. Никакого кризиса в клубе нет, потери раздевалки тоже не происходило, но почему же команда не показывала те результаты, которые от неё все ждали? Причины две, но они взаимосвязаны. Первая – травмы, отсюда вытекает недостаток ресурса. «Крыльям» очень не везёт с травмами, ключевые футболисты регулярно получают повреждения, что не может не отражаться на качестве игры и результатах. Кроме того, кажется, что ресурс талантов в России исчерпан, по крайней мере на данном этапе, об этом заявил сам Осинькин. После потери важных игроков самарцы всё время находили новую молодёжь и открывали таланты, но в последние несколько трансферных окон клуб просто не мог найти усиление. Сейчас в «Крыльях Советов» большое количество легионеров, хотя такого не было давно. Это как раз и связано с тем, что на внутреннем рынке просто не получается ничего найти.

После закрытия трансферного окна «Крылья» нащупали свою игру, неплохо усилились иностранцами и самое главное – появился результат. Отсюда логичный вопрос – за что увольнять Осинькина? Но ответ на поверхности: кто-то в руководстве активно продвигает кандидатуру Сергея Игнашевича, и, кажется, у него получается.

Будущее «Крыльев Советов»

На фоне слухов об увольнении Осинькина с заявлением выступил Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, который заявил, что ему лично позвонил капитан «Крыльев Советов» Александр Солдатенков и попросил вмешаться в ситуацию. Значит, игроки продолжают верить в тренера и готовы до последнего стоять за него. Но что же ждёт клуб в случае отставки Осинькина? Есть ощущение, что произойдёт крах, ведь вместе с Осинькиным планируется обновить ведь спортивный блок, который на протяжении многих лет давал результат. Не факт, что у новой команды пойдёт, поэтому, по личным ощущениям, в ближайшее время мы снова увидим «Крылья Советов» в самом низу таблицы, если не в Первой лиге, куда Игнашевич уже загнал в прошлом сезоне «Балтику».

Дмитрий Миляев