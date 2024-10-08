Защитник «Спартака» Чернов: В месяц трачу 600-700 тысяч рублей

Футболист московского «Спартака» Никита Чернов ответил на вопрос, какую сумму денег он тратит ежемесячно.

«Детям оплатить школу, садик, няню, жена вообще самая дорогая (смеется). Если так взять, то 600–700 тысяч точно», — заявил Чернов РБК.

Игрок признался, что много кому отправляет деньги, помогает родителям, так что иногда сумма бывает даже больше.

В текущей кампании 28-летний Чернов появился на поле в шести матчах с учетом всех турниров и не отметился голевыми действиями.

С начала сентября защитник не выходил на поле из-за травмы. Его возвращение в строй ожидается к середине ноября.