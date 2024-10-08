Гарре рассказал, смог ли Сергеев усилить «Крылья Советов»

Вингер «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре поделился комментарием о форварде Иване Сергееве, который перебрался в клуб из «Зенита».

Аргентинец считает, что Сергеев усилил «Крылья Советов», ведь он с самого начала стал демонстрировать свои лучшие качества.

— К сожалению, ему еще не удалось забить за «Крылья», но любой скажет, что Сергеев очень много работает на благо команды, — приводит слова Гарре Legalbet.

В текущем сезоне 29-летний Сергеев принял участие в пяти матчах с учетом всех турниров, в которых не смог записать в свой актив ни одного результативного балла.

После 11 туров «Крылья Советов» идут на десятой строчке в РПЛ, набрав 11 очков.