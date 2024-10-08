Сёмин выделил тройку лучших тренеров РПЛ в сентябре

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о лучших тренерах чемпионата России по итогам сентября.

«На мой взгляд, на первом месте Мусаев, на втором — Галактионов, на третьем — Семак», — приводит слова Сёмина «Спорт-Экспресс».

Специалист объяснил свой выбор тем, что всегда располагает тренеров в зависимости от места команд в турнирной таблице.

По итогам 11 сыгранных туров на вершине таблицы идет «Краснодар», набравший 27 очков. Столько же очков у идущего вторым «Локомотива», а замыкает тройку «Зенит», в копилке «сине-бело-голубых» 26 баллов.

Возвращение чемпионата России после международной паузы запланировано на 18 октября.