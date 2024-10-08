Игрок «Спартака» близок к возвращению после травмы

Хавбек московского «Спартака» Михаил Игнатов близок к возвращению на поле.

По информации Metaratings, Игнатов заканчивает восстановление после мышечного повреждения. Источник сообщает, что 24-летний футболист начнет тренироваться в общей группе уже на этой неделе.

В нынешнем сезоне Игнатов появился на поле в шести матчах во всех турнирах, в которых не смог записать на свой счет ни одного результативного действия.

Последний раз Игнатов выходил на поле 19 сентября в кубковой игре с «Крыльями Советов».

Ближайший матч «Спартак» проведет 19 октября против «Краснодара». Начало встречи 12-го тура чемпионата России запланировано на 16:30 по мск.