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Кузьмичёв: Батраков — лучший игрок сентября в РПЛ

08 Октября 2024 • 14:19 Комментировать
Химки
...
Локомотив Москва
19.10 16:30

Футбольный функционер Владимир Кузьмичёв ответил на вопрос о лучшем игроке РПЛ по итогам сентября.

«Алексей Батраков не чужой человек для меня, поэтому назову его лучшим игроком месяца. Его прогресс был ожидаем», — приводит слова Кузьмичёва портал «РБ Спорт».

Специалист признался, что был приятно удивлен яркому старту Батракова, который стал открытием РПЛ.

В текущем сезоне 19-летний Батраков появился на поле в 14 матчах во всех турнирах, забил семь голов и стал автором шести ассистов.

Стоит сказать, что после 11 туров Батраков является лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги.

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