Митрофанов назвал Дзюбу звездой РПЛ

Генсекретарь РФС Максим Митрофанов высказался о возвращении форварда Артёма Дзюбы в чемпионат России.

Напомним, в сентябре 36-летний нападающий подписал однолетний контракт с «Акроном».

— Артём никуда и не исчезал из нашего футбола. К нему можно по‑разному относиться, но он крайне квалифицированный футболист, который является звездой нашей лиги, — приводит слова Митрофанова «Матч ТВ».

По мнению функционера, Дзюба способен побить рекорды Кержакова и Лоськова по голевым действиям.

На данный момент у Дзюбы 230 забитых мячей за карьеру. До рекорда экс-форварда «Зенита» Александра Кержакова его отделяет всего три гола.