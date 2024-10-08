Впервые в сезоне РПЛ: Никто не обратился в ЭСК РФС

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза не получила ни одного обращения от клубов по итогам одиннадцатого тура Премьер-лиги. Такое произошло впервые в сезоне 2024/2025.

Судя по всему, ни у кого из клубов не имеется серьёзных вопросов по поводу решений судей в матчах одиннадцатого тура чемпионата.

На текущий момент первое место в турнирной таблице Премьер-лиги занимает «Краснодар» (27 очков). «Локомотив» (27 очков) уступает «быкам» только по дополнительным показателям. Тройку замыкает «Зенит» (26 очков), который становился чемпионом в каждом из шести предыдущих сезонов.