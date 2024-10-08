Махачкалинское «Динамо» сообщило о серьёзной травме игрока

Защитник махачкалинского «Динамо» Александр Сандрачук получил серьёзную травму в последней игре Премьер-лиги против «Факела». Футболист не смог покинуть поле самостоятельно – его унесли на носилках.

Сандрачук прошёл медицинское обследование, по итогам которого у него вывили частичный надрыв боковой и крестообразной связок колена. В среду Сандрачук перенесёт хирургическое вмешательство в Санкт-Петербурге. На восстановление футболисту понадобится от шести месяцев.

Махачкалинское «Динамо» пожелало Сандрачуку как можно скорее восстановиться, преодолев то испытание.