ЦСКА проведёт матч против клуба РПЛ

В высших лигах мирового футбола наступила пауза на матчи сборных. ЦСКА решил заполнить эту паузу товарищеским матчем против «Пари НН». Команды сыграют в ближайшее воскресенье, 13 октября, на стадионе «Октябрь». Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по московскому времени.

ЦСКА приглашает болельщиков на этот матч – вход для зрителей будет свободным.

На текущий момент, после одиннадцати сыгранных туров, ЦСКА располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги с 20 очками. «Пари НН», в свою очередь, занимает двенадцатую строчку с 11 баллами.