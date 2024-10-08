Стало известно, когда Игнатов вернётся в общую группу «Спартака»

Полузащитник Михаил Игнатов близок к возвращению в строй после мышечного повреждения. Возвращение 24-летнего футболиста в общую группу «Спартака» ожидается на текущей неделе, о чём рассказывает Metaratings.

В последний раз Михаил Игнатов выступал за «Спартак» 19 сентября – в кубковом матче против «Динамо». После этого полузащитник из-за проблем со здоровьем не попадал в заявку «красно-белых» в двух подряд играх.

«Спартак» на текущий момент занимает шестое место в турнирной таблице российского чемпионата. В одиннадцати прошедших турах Премьер-лиги команда смогла набрать 19 очков (пять побед, четыре ничьи, два поражения).