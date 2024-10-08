Вера: «Химки» останутся в РПЛ»

Полузащитник «Химок» Лукас Вера оценил перспективы команды в нынешнем сезоне. По мнению аргентинца, «Химки» не вылетят из Российской премьер-лиги во второй по рангу футбольный дивизион.

«Химки» не вылетят в Первую лигу по итогам сезона, мы сохраним место в РПЛ. Мы отлично работаем на тренировках, нам просто нужно выиграть один матч, и всё пойдёт как надо. Мы не вылетим», - цитирует Веру «РБ Спорт».

«Химки» на текущий момент располагаются на тринадцатой позиции в турнирной таблице российского чемпионата, то есть в зоне стыковых игр. В одиннадцати прошедших турах команда Франка Артиги набрала восемь очков (одна победа, пять ничьих, пять поражений).

Ближайший матч «Химки» проведут в субботу, 19 октября, - против «Локомотива».