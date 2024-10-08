Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» выразил мнение, что команда пытается соответствовать современным тенденциям, но из-за этого у «Ростова» возникают проблемы с результатами.

«У «Ростова» нет футболистов звёздного уровня, но тем не менее, они пытаются соответствовать современным тенденциям: выходом из обороны через пас, короткий пас, розыгрыш через вратаря. Дело в том, что я бы за это точно не увольнял, но надо быть гибким. В современном футболе нужна гибкость, даже по ходу игры. Если против тебя нашли противоядие, надо меняться, а не тупо действовать по логике. «Ростов» недостаточно гибок, но ведь уровень игроков не такой высокий, чтобы можно было требовать от них меняться по ходу игры», - сказал Балахнин.

«Ростов» под руководством Валерия Карпина набрал 12 очков после 11 матчей и располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ. Серия «Ростова» без побед насчитывает четыре матча. 19 октября команда на выезде сыграет против «Пари НН» в 12-м туре.