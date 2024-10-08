Селюк: «Личка поплыл и до конца сезона не доработает»

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что в московском «Динамо» может произойти тренерская отставка. В настоящий момент «бело-голубыми» руководит Марцел Личка.

«Личка поплыл и до конца сезона не доработает. Он не для больших задач, у него менталитет не победителя, а середняка», - передает слова Селюка Vprognoze.ru.

47-летний чешский специалист возглавляет «Динамо» с лета прошлого года.

В последнем матче чемпионата России «бело-голубые» у себя дома потерпели поражение от ЦСКА со счетом 1:2. По итогам 11 туров Премьер-лиги подопечные Лички с 20 баллами располагаются на пятой позиции в таблице.