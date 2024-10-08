Гришин выбрал между Осинькиным и Игнашевичем тренера для «Крыльев Советов»

Экс-футболист московского ЦСКА Александр Гришин прокомментировал информацию относительно того, что Сергей Игнашевич может заменить Игоря Осинькина на посту главного тренера самарских «Крыльев Советов».
«Не знаю, поможет ли Игнашевич «Крыльям». У него не получилось сохранить «Балтику» в РПЛ. Если выбирать, то оставил бы Осинькина», - приводит слова эксперта «Чемпионат».
Напомним, что Осинькин занимает пост рулевого самарской команды с 2020 года.
После 11 туров Российской премьер-лиги «Крылья Советов» набрали 11 баллов. Самарский коллектив занимает десятую строчку в турнирной таблице чемпионата.
Бан пользователя