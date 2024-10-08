Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов в интервью с сетевым изданием «Евро-Футбол.Ру» порассуждал о трансферной политике «Ростова».

«Я не считаю это сломом, а назвал бы просто изменением клубной политики. Вот и всё. Сегодня команда играет только на внутреннем рынке, никаких дополнительных ресурсов для приобретения игроков они не видят. Потому что международных матчей нет, а для внутреннего чемпионата достаточно тех футболистов, которые имеются», - сказал Тукманов.

«Ростов» под руководством Валерия Карпина набрал 12 очков после 11 матчей и располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ. Серия «Ростова» без побед насчитывает четыре матча. 19 октября команда на выезде сыграет против «Пари НН» в 12-м туре.

«Ростов» Карпина – катастрофа: команда пытается играть в футбол европейского уровня без соответствующих тому игроков