Алаев: Клубы из топ-5 РПЛ выступали бы в Лиге чемпионов не хуже некоторых

Александр Алаев, который занимает должность президента Российской премьер-лиги, высказался насчёт уровня чемпионата. По словам Алаева, РПЛ входит в десятку лучших европейских лиг, и клубы могли бы хорошо выступать в Лиге чемпионов.

«Я абсолютно уверен, что РПЛ входит в топ-10 лиг. Я смотрю несколько матчей в Лиге чемпионов – клубы называть не буду, которые там выступают, – и я уверен, что наши команды из топ-5 выступали бы точно не хуже даже сейчас», - цитирует Алаева «РБ Спорт».

Алаев отметил, что пятёрка лучших команд чемпионата России точно бы набирала в Лиге чемпионов очки вместо крупных поражений.

Напомним, что из-за санкций со стороны УЕФА клубы Российской премьер-лиги уже более двух с половиной лет не могут выступать в еврокубках.