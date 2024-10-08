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Гранат высказался о возможной отставке в «Крыльях Советов»

08 Октября 2024 • 12:26 Комментировать

Экс-игрок столичного «Динамо» Владимир Гранат поделился мнением о возможном увольнении Игоря Осинькина с поста наставника самарских «Крыльев Советов».

«Не знаю, какой курс возьмут «Крылья» после ухода Осинькина. Это клуб-донор, который жил и зарабатывал на трансферах. Теперь же непонятно, что будет при новом тренере», - передает слова Граната «Чемпионат».

Ранее в прессе сообщалось, что новым главным тренером самарского коллектива станет Сергей Игнашевич.

После 11 туров Российской премьер-лиги «Крылья Советов» набрали 11 баллов. Самарская команда располагается на десятой позиции в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Владимир Гранат Игорь Осинькин ещё теги
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