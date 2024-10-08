С Россией готова сыграть сборная, которой нет в рейтинге ФИФА

Российский футбольный союз работает над организацией будущих сборов национальной команды России. Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», сыграть с Россией готова сборная Занзибара. Футбольная федерация этой страны даже не является членом ФИФА.

Напомним, что октябрьский сбор российской сборной стартовал в понедельник. Судя по всему, в рамках сбора товарищеских матчей не будет, поскольку Российский футбольный союз не смог найти соперника.

Свой последний товарищеский матч сборная России проводила в сентябре. Тогда команда Валерия Карпина одержала крупную победу над Вьетнамом со счётом 3:0.