Наумов: 100%, что «Зенит» снова станет чемпионом

Экс-глава московского «Локомотива» Николай Наумов считает, что петербургский «Зенит» станет чемпионом России в нынешнем сезоне.
«У нас только один претендент на чемпионство - «Зенит», других нет. Со стопроцентной уверенностью могу сказать, что «Зенит» станет чемпионом», - приводятся слова Наумова на страницах «Чемпионата».
Напомним, что петербургский клуб шесть раз подряд становился чемпионом России. В нынешнем сезоне Премьер-лиги подопечные Сергея Семака набрали 26 баллов после 11 туров. «Сине-бело-голубые» отстают от лидирующего «Краснодара» на одно очко.
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