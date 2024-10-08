Таранов: «ЦСКА не ошибся с назначением Николича»

Экс-футболист Иван Таранов поделился мнением о работе сербского специалиста Марко Николича в московском ЦСКА.
«ЦСКА не ошибся с назначением Николича. Игра и результат, которые есть на сегодняшний день, - заслуга тренера и команды. ЦСКА только прибавляет», - приводятся слова бывшего игрока на страницах «Чемпионат».
Сербский специалист занял пост главного тренера «армейского» коллектива минувшим летом. Николич подписал двухлетнее трудовое соглашение с московским клубом.
В 11-м туре Российской премьер-лиги ЦСКА на выезде встречался с «Динамо». «Армейцы» одержали победу в дерби со счетом 2:1. Команда набрала 20 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.
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