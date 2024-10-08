Ганчаренко возвращается в РПЛ – он прибыл на подписание контракта

Виктор Ганчаренко снова будет тренировать команду Российской премьер-лиги. Белорусский специалист уже прибыл в Нижний Новгород для подписания трудового соглашения с «Пари НН». Об этом на своих страницах рассказывает Sport24.

Напомним, что на прошлой неделе «Пари НН» расстался с Сашей Иличем по причине неудовлетворительных результатов команды. На текущий момент нижегородцы располагаются на двенадцатой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.

Ближайший матч чемпионата «Пари НН» проведёт в субботу, 19 октября, - против «Ростова» на своём поле. Игра стартует в 14:00 по московскому времени.