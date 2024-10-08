Радимов рассказал, чего не хватает в игре «Спартака»

Экс-полузащитник сборной России и петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о недавнем поединке между московским «Спартаком» и «Ростовом» в рамках 11-го тура Премьер-лиги.
«Крепости и уверенности в «Спартаке» нет. Как только «Спартак» в таких матчах начнёт добивать соперников, тогда я скажу: да, это «Спартак», который всё может», - передает слова эксперта «РБ Спорт».
«Красно-белые» одержали победу над «Ростовом» со счетом 3:0. После 11 туров Российской премьер-лиги подопечные Деяна Станковича с 19 баллами занимают шестое место в турнирной таблице.
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