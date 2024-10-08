Пять тренеров поборются за приз в РПЛ

Российская премьер-лига объявила имена номинантов на приз лучшему тренеру по итогам сентября. В список входят пять специалистов: Мурад Мусаев из «Краснодара», Михаил Галактионов из «Локомотива», Сергей Семак из «Зенита», Марцел Личка из «Динамо» и Заур Тедеев из «Акрона».

Команды Мусаева и Галактионова набрали по девять очков, команда Семака – шесть, а команды Семака и Тедеева – по шесть.

Добавим, что первое место в турнирной таблице Премьер-лиги сейчас занимает «Краснодар» (27 очков). Второй «Локомотив» отстаёт только по дополнительным показателям, а «Зенит» - на одно очко (26).