Экс-игрок ЦСКА Набабкин ответил на вопрос о будущем

Бывший футболист московского ЦСКА Кирилл Набабкин в разговоре с журналистами высказался касательно своего будущего.

«Планирую продолжать карьеру. В летнее трансферное окно не было никаких предложений. Надеюсь, зимой будут предложения. Рассматриваю только РПЛ», - передает слова 37-летнего защитника «Спорт-Экспресс».

Минувшим летом Набабкин покинул «армейский» клуб в связи с истечением срока трудового договора. Цвета московского коллектива Кирилл защищал с 2009 года. В общей сложности он поучаствовал в 324 поединках, в которых отметился пятью забитыми мячами и 11 голевыми передачами.