Набабкин: «Николич перспективный тренер для ЦСКА»

Бывший футболист московского ЦСКА Кирилл Набабкин в разговоре с журналистами высказался о работе сербского специалиста Марко Николича у руля «армейского» клуба.

«Мне он импонирует как тренер. Это очень перспективный тренер для ЦСКА. Есть большое будущее и потенциал, чтобы команда была наверху и добивалась лучших результатов», - передает слова Набабкина «Спорт-Экспресс».

По итогам 11 туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал 20 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице. В последнем поединке «армейская» команда на выезде одержала победу над «Динамо» со счетом 2:1.